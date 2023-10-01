توقعات بشأن اقتراب العاصفة الإستوائية كوينو من تايوان من 4 حتى 6 أكتوبر

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان أنه من المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية "كوينو" إلى أقصى حد من تايوان، في الفترة من الأربعاء حتى الجمعة المقبلين، أثناء مرورها عبر قناة "باشي"، لكن كيفية تأثيرها على الطقس لا يزال غير مؤكد.

وأضافت الإدارة أنه حتى الساعة الثامنة صباحا، تم تحديد موقع العاصفة الاستوائية "كوينو"، على بعد حوالي ألف كيلومتر، شرق وجنوب شرق "كيب إلوانبي" أقصى جنوب تايوان وتتحرك في اتجاه الشمال الغربي، بسرعة 12 كيلومترا في الساعة، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.

وقال خبير الأرصاد الجوية تشاو هونج إنه استنادا إلى توقعات حالية، من المحتمل أن تشتد قوة العاصفة "كوينو" لتتحول إلى إعصار يوم غد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء وتتحرك نحو الغرب، أثناء دخولها إلى قناة "باشي" إلى الجنوب من تايوان.

وأضاف أن العاصفة ستقترب من تايوان إلى أقصى حد اعتبارا من يوم الأربعاء حتى الجمعة المقبلين، لكن نظرا لأن مسارها لا يزال غير واضح، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الوقت لتحديد كيف ستؤثر على طقس تايوان.