رئيس الوزراء الأردني: التصدي لتهجير الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم أولوية قصوى

استقبل رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، في مكتبه برئاسة الوزراء الأحد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، التأكيد على متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد رئيس الوزراء أن الأردن بقيادة الملك يكرس كل جهوده من أجل استعادة الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أكد الجهود السياسية والدبلوماسية التي يقودها الملك لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والدفع باتجاه إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وفوري ومستدام، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية.

وشدد على أن «تثبيت الفلسطينيين على أرضهم والتصدي لمحاولات تهجيرهم أولوية قصوى وعلى سلم الأولويات الأردنية».

من جهته أشاد نائب الرئيس الفلسطيني بالمواقف الثابتة للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد تقدير القيادة والشعب الفلسطيني للجهود التي يبذلها الأردن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ولدوره الريادي والطليعي في إيصال المساعدات للقطاع، لافتا الى ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، في ظل الظروف الكارثية التي يمر بها.