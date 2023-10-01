السيد القصير: قطاع الزراعة يواجه تحديات مزمنة منذ قديم الزمن

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة يواجه تحديات مزمنة منذ قديم الزمن.



جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي بدأ أمس السبت ويستمر حتى غدا الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف أن التحديات تتمثل في محدودية الرقعة الزراعية بجانب التعدي عليها، فضلا عن الشح المائي، وتفتت الحيازة الزراعية الذي يقلل إنتاجيتها، والنمو السكاني المتزايد الذي جعل نصيب المواطن قيراطين بعدما كان فدانا، كما أن المتوسط العالمي 12 قيراطا.



ولفت إلى تحديات متشابكة واجهت الأمن الغذائي مثل جائحة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية والأزمة الاقتصادية ما أثر على أسعار الغذاء.



وكان اليوم الأول قد شهد جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.