 نيجيريا تعلن زيادة الأجور لتخفيف تأثير الإصلاحات على المواطنين - بوابة الشروق
الأحد 1 أكتوبر 2023 11:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

نيجيريا تعلن زيادة الأجور لتخفيف تأثير الإصلاحات على المواطنين

أبوجا (د ب ا)
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 10:47 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 10:47 ص

أعلنت نيجيريا زيادة الأجور مؤقتا، وذلك ضمن حزمة من الاجراءات تهدف للتخفيف من تأثير الإصلاحات على المواطنين وتجنب إضراب مقرر الثلاثاء المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس نيجيريا بولا نينوبو قال اليوم الأحد في كلمة تم بثها بمناسبة الاحتفال بذكرى استقلال نيجيريا "سوف نقر زيادة مؤقتة للأجور لتعزيز الحد الأدنى الاتحادي للاجور بدون التسبب في تضخم غير مبرر".

وعلاوة على زيادة الأجور، تعتزم الحكومة خفض تكاليف النقل من خلال نشر حافلات تعمل بغاز طبيعي مضغوط منخفض التكلفة. كما أنها سوف توفر تمويلا لدعم الأعمال الصغيرة وتوسيع نطاق سجل تحويل الأموال، بهدف مساعدة المواطنين الأفقر، من خلال إضافة 15 مليون أسرة.

ويشار إلى أن تينوبو تعهد منذ توليه منصبه في مايو الماضي بإجراء إصلاحات لاحياء اقتصاد البلاد، بعد انكماش استمر نحو عقد.

وقد أدت الاصلاحات، التي تشمل إلغاء دعم سنوي للوقود بواقع 10 مليارات دولار، وتحرير سعر الصرف، لانخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 40% وتصاعد التضخم.

وكانت أكبر نقابات عمالية في نيجيريا قد أجرت مباحثات مع الحكومة لاتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار الاصلاحات، وتشمل رفع الأجور ودعم قطاع النقل.

ودعت النقابات الأسبوع الماضي لتنظيم إضراب لاجل غير مسمى ابتداء من الثالث من أكتوبر الجاري للاحتجاج على عدم تعهد الحكومة بمواجهة مخاوفهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك