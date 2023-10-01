نيجيريا تعلن زيادة الأجور لتخفيف تأثير الإصلاحات على المواطنين

أعلنت نيجيريا زيادة الأجور مؤقتا، وذلك ضمن حزمة من الاجراءات تهدف للتخفيف من تأثير الإصلاحات على المواطنين وتجنب إضراب مقرر الثلاثاء المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس نيجيريا بولا نينوبو قال اليوم الأحد في كلمة تم بثها بمناسبة الاحتفال بذكرى استقلال نيجيريا "سوف نقر زيادة مؤقتة للأجور لتعزيز الحد الأدنى الاتحادي للاجور بدون التسبب في تضخم غير مبرر".

وعلاوة على زيادة الأجور، تعتزم الحكومة خفض تكاليف النقل من خلال نشر حافلات تعمل بغاز طبيعي مضغوط منخفض التكلفة. كما أنها سوف توفر تمويلا لدعم الأعمال الصغيرة وتوسيع نطاق سجل تحويل الأموال، بهدف مساعدة المواطنين الأفقر، من خلال إضافة 15 مليون أسرة.

ويشار إلى أن تينوبو تعهد منذ توليه منصبه في مايو الماضي بإجراء إصلاحات لاحياء اقتصاد البلاد، بعد انكماش استمر نحو عقد.

وقد أدت الاصلاحات، التي تشمل إلغاء دعم سنوي للوقود بواقع 10 مليارات دولار، وتحرير سعر الصرف، لانخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 40% وتصاعد التضخم.

وكانت أكبر نقابات عمالية في نيجيريا قد أجرت مباحثات مع الحكومة لاتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار الاصلاحات، وتشمل رفع الأجور ودعم قطاع النقل.

ودعت النقابات الأسبوع الماضي لتنظيم إضراب لاجل غير مسمى ابتداء من الثالث من أكتوبر الجاري للاحتجاج على عدم تعهد الحكومة بمواجهة مخاوفهم.