ألمانيا: بدء حظر جميع أنواع الأسلحة في محطة السكك الحديدية في هامبورج

بدأ حظر الأسلحة من جميع الأنواع داخل محطة السكك الحديدية في هامبورج شمالي ألمانيا اعتبارا من اليوم الأحد.



وكان وزير داخلية ولاية هامبورج، اندي جروته، قد صرح بأن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل المحطة أكثر أمانا.



وسيسري حظر الأسلحة مستقبلا داخل المحطة الرئيسية بما في ذلك جميع مرافق السكك الحديدية، وخطوط مترو الأنفاق.



ويشمل الحظر إلى جانب الأسلحة النارية السكاكين التي يزيد طول نصلها عن 4.5 سنتيمتر، وقبضات الأصابع المعدنية، كما تم وضع اللافتات التحذيرية الخاصة بهذه الأسلحة خلال الأسبوع الماضي.



ويعد حظر الأسلحة جزءا من مجموعة إجراءات تسعى بها وزارة الداخلية في الولاية إلى رفع المستوى الأمني حول محطة السكك الحديدية الرئيسية في هامبورج، وتضمنت الحزمة أيضا عودة زيادة التواجد الشرطي في المحطة.



كما تشمل حزمة "تحالف المحطة الرئيسية الآمنة" تسيير دوريات مشتركة للشرطة، والشرطة الاتحادية، وأمن شركة السكك الحديدية "دويتشه بان"، وحرس القطارات المعلقة.



وتم رفع معدل التواجد الأمني مؤخرا من 48 ساعة إلى 90 ساعة في الأسبوع.



وتتضمن الحزمة أيضا توسيع نطاق المراقبة عبر الفيديو في محيط المحطة الرئيسية في هامبورج.



وكان جروته قد صرح بقوله: "متفائل بأننا سنتمكن من بدء تنفيذ البناء في الربع الأول".



وفي الوقت نفسه، تعد وزارة الداخلية في الولاية لحظر تناول الكحول في ساحتي هامانبلاتس وهايدي-كابل-بلاتس الموجودتين عند محطة هامبورج الرئيسية، ومن المنتظر أن يسري هذا الحظر في ربيع العام المقبل.