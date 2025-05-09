بوستيكوجلو: مواجهة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي تمثل فرصة مثيرة

أعرب آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، عن "سعادته وفخره" بالطريقة التي نفذ بها لاعبوه خطة اللعب، للفوز على بودو/جليمت النرويجي (2-0)، أمس الخميس، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكرر توتنهام تفوقه، بعد فوزه في الذهاب (3-1) بلندن، ليواجه مانشستر يونايتد في نهائي إنجليزي خالص، يوم 21 مايو الجاري، في بيلباو بإسبانيا.

وواجه توتنهام تحديًا على الملعب الاصطناعي "أسبميرا"، حيث يُعرف بودو/جليمت بقوته على أرضه.

لكن الفريق الإنجليزي أظهر سيطرة وانضباطًا لافتين، حيث أعاق ضغطه الدفاعي أسلوب بودو في اللعب من الخلف، واستحوذ على الكرة بفعالية، مانعًا أصحاب الأرض من الاستقرار.

وقال بوستيكوجلو في هذا الصدد: "أرى أن الأمر يتعلق أولا بالفخر بجهود اللاعبين والجهاز الفني.. كانوا رائعين الليلة، مستعدين جيدًا، منضبطين، ومنظمين، كما ينبغي، لأنه ملعب صعب اللعب فيه".

وأضاف: "كنا نعلم ذلك، لديهم (بودو/جليمت) سجل رائع على أرضهم.. لكن طريقة تعاملهم (لاعبو توتنهام) مع كل شيء كانت رائعة، لذا أشعر بفخر وفرح كبيرين، لأننا نعرف ما يعنيه ذلك لجماهيرنا".

وتطرق إلى النهائي ضد مانشستر يونايتد، قائلًا: "ستكون مواجهة مثيرة ورائعة.. نعلم أن هذه الفرص لا تتاح كثيرًا، لذا يتعين علينا استغلالها على أكمل وجه".

وأردف بوستيكوجلو: "أمامنا أسبوعان للتحضير، ومن المتوقع أن تكون مباراة رائعة، تمنح جماهيرنا أملًا في تحقيق إنجاز مميز هذا الموسم".