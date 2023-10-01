يبدأ، اليوم الأحد، بدالو التموين، في صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر 2023، حيث حددت وزارة التموين قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 والأصناف المتاحة ونصيب الفرد من الدعم، بعد قرارات وزير التموين الأخيرة بوضع ضوابط جديدة لصرف الدعم للمواطنين.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة التموين، على استقرار وثبات أسعار مقررات أكتوبر المقبل، وصرفها إلى المستحقين دون أي زيادة.

ومن المقرر أن يتم صرف سلعة الزيت بسعر 30 جنيها للزجاجة الـ800 ملي، والسكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو، مع التزام المنافذ التموينية بصرف الحصص المقررة لكل مستفيد على البطاقة التموينة، بواقع زجاجة زيت للفرد، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر للفرد وبحد أقصي 6 كيلو للبطاقة.

وتتضمن قائمة المنظومة التموينية نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخداماً للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة، الخل، والدقيق، التونة، المربى.

وتأتي أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر 2023، كما يلي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهات.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.