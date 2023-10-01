اليابان: التخفيضات الضريبية المحتملة ربما تكون مبررا لحل البرلمان

ذكر رئيس المجلس العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني هيروشي مورياما، إن التخفيضات الضريبية المحتملة، كجزء من الحزمة الاقتصادية لدى الحكومة، التي سيتم الانتهاء منها في أواخر أكتوبر، ربما تكون مبررا لحل البرلمان، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

وقال مورياما، في خطاب في مدينة "كيتامي" في جزيرة "هوكايدو" إنه من منظور طويل الأجل، ربما يكون من الممكن إجراء التخفيضات الضريبية، استنادا إلى الانضباط المالي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف أنه من المهم للغاية أن نرى كيف ستسير الأمور، حيث أنه يتعين علينا أن نسعى للحصول على حكم الجمهور حول القضايا المرتبطة بالضرائب.

يشار إلى أن رئيس وزراء اليابان يملك سلطة حل البرلمان؛ للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.