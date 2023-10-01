 رئيس إندونيسيا يدعو شعبه للحفاظ على فن الباتيك وتطويره - بوابة الشروق
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رئيس إندونيسيا يدعو شعبه للحفاظ على فن الباتيك وتطويره

جوكو ويدودو
جوكو ويدودو
د ب أ
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 11:41 م | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 11:41 م

دعا رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، كل الشعب للافتخار بفن الباتيك كإرث ثقافي للبلاد.

والباتيك، فن آسيوي شهير في إندونيسيا، والهند، الصين، واليابان، وهو أحد طرق صباغة القماش، حيث تعتمد طريقة الصباغة تلك، على تغطية القماش بطبقة من الشمع الساخن، وبعد جفافه على القماش، يُفرغ الشمع بالرسومات المطلوبة، وتُصبغ الفراغات بالألوان.

ووفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء، قال ويدودو في فناء قصر مرديكا الرئاسي اليوم الأحد، إنه "يجب على الإندونيسيين أن يكونوا ممتنين بأن لديهم فن الباتيك، إذ أنه لا يمثل عملا فنيا غير عادي فحسب بل يعد إرثا ثقافيا غير مادي في العالم برمزيته وتقنياته وثقافته المرتبطة بإندونيسيا".

جاءت كلمة الرئيس الإندونيسي في فعالية نظمتها وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي للترويج بفن الباتيك والاحتفال باليوم الوطني للباتيك، الذي يوافق الثاني من أكتوبر. ودعا الرئيس الشعب إلى الحفاظ على هذا الفن وتطويره بشكل فعال.


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