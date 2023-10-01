بوريل يعول على استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

يعول الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على الولايات المتحدة في مواصلة مساعداتها الأمنية لأوكرانيا، على الرغم من استثناء تلك المساعدات من مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية على المدى القصير، وسط صراع داخلي يشهده الحزب الجمهوري.

وقال بوريل أثناء زيارة إلى كييف اليوم الأحد: "نعتقد أن هذا لن يكون الكلمة الأخيرة.. لدى أمل أن ذلك لن يكون القرار النهائي وأن الولايات المتحدة ستستمر في مساندة أوكرانيا".

وتفادى الكونجرس الذي يشهد حالة شديدة من الاستقطاب، إغلاقا حكوميا كان سيدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، بالموافقة على مشروع قانون في اللحظة الأخيرة للإبقاء على تدفق التمويل الاتحادي لمدة 45 يوما.

ومن أجل تمرير الكونجرس هذا التدبير المؤقت، تم إسقاط تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا. وأبدى بشكل متزايد، جمهوريون من اليمين المتطرف بشكل خاص، مقاومة لتخصيص المزيد من الأموال لأوكرانيا.

وقال بوريل إنه تحدث مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد، رستم أميروف، عن أولويات الاتحاد الأوروبي وأعضائه فيما يتعلق بالدعم العسكري والتدريب.

وقال: "مساعدتنا العسكرية وصلت إلى الرقم 25 مليار يورو"، مضيفا أن "مساندتنا لأوكرانيا لا تعتمد على كيفية سير الحرب في الأيام أو الأسابيع المقبلة".

وإضافة إلى المساعدات الإنسانية والاقتصادية والمالية، قال بوريل إن أوروبا ستدعم أوكرانيا بمبلغ 85 مليار يورو.

كان بوريل قد وصل إلى أوكرانيا أمس السبت، وزار في البداية مدينة أوديسا الساحلية، التي شهدت هجمات على مركزها التاريخي والبنية التحتية لمينائها.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر داعم لأوكرانيا عسكريا واقتصاديا للتصدي للغزو الروسي منذ الغزو 24 فبراير 2022.

وقدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا أو تعهدت لها بمساعدات عسكرية تتجاوز قيمتها 43 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة الدفاع (بنتاجون).