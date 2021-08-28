علق الإعلامي عمرو أديب، على تأهل نادي الزمالك إلى دور الـ16 من منافسات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد فوزه على أرتا سولار الجيبوتي، برباعية مقابل هدف في مباراة الإياب.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «يطيب لي القول زمالك.. زمالك، لعودته في رويمونتادا بعد أن كان مهزومًا من الفريق الجيبوتي»، مؤكدًا أن هذا هو نادي الزمالك الذي يعرفه، فضلًا عن محاولة الفريق الوقوف مرة أخرى على قدميه، بعد فترة صعبة وكبوة مر بها خلال الفترات الماضية.

وتابع بأنه يرغب في الإعلان عن أحمد مصطفى زيزو كأفضل لاعب في مصر، مشيدًا بلياقته العالية واهتمامه بمستواه الرياضي والبدني، ومدى حبه لنادي الزمالك.

وذكر أنه آن الأوان لرحيل أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، معقبًا: «سافري يا إحسان كفاية كده، كفاية بكا ياجماعة اللى جابه مشي يبقى هو يرحل».

ووجه الإعلامي عمرو أديب، التحية لنادي الزمالك ولاعبيه، بهذا الفوز الذي حققه في مباراته اليوم، على نادي أرتا سولار الجيبوتي، معلقًا: «مكسب جميل وإن شاء الله منها لأعلي وأحسن»-على حد قوله.