 تعليم البحيرة: المدارس استقبلت الطلاب بهدوء وانتظام في أول أيام العام الدراسي الجديد - بوابة الشروق
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تعليم البحيرة: المدارس استقبلت الطلاب بهدوء وانتظام في أول أيام العام الدراسي الجديد

غادة الدسونسي
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 2:20 م | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 2:20 م

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، المتابعة المستمرة لانضباط والتزام المدارس، مع بدء انطلاق أولى أيام العام الدراسي الجديد.

وتواصل مدارس البحيرة، بفترتيها الصباحية والمسائية استقبال الطلاب والتلاميذ، وسط حالة من الهدوء والانتظام.

وأشار إلى المرور على المدارس بنطاق إدارات النوبارية والدلنجات وأبو المطامير؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بها، واستقبال الطلاب والالتزام بالزي المدرسي وطابور الصباح وتحية العلم وترديد النشيد الوطني وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب.

ووجه "الديب"، جميع مديري عموم الإدارات التعليمية، بتنفيذ جولات مماثلة لمراجعة الاستعدادات والالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة، مع تشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، وتنفيذ الإجراءات والقرارات المنظمة، وتذليل المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولا بأول.

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