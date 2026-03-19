فنزويلا: تعيين وزير دفاع جديد

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريجيز، اليوم الأربعاء، إجراء تعديل وزاري واسع، شمل تعيين وزير دفاع جديد خلفا للجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، الذي كان أحد الركائز الأساسية لدعم الجيش الطويل الأمد للرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وقالت رودريجيز، عبر حسابها على تطبيق تليجرام، إن تعيين الجنرال جوستافو جونزاليس لوبيز وزيرا للدفاع دخل حيز التنفيذ فورا، كما وجهت الشكر لبادرينو لوبيز على "ولائه للوطن"، معربة عن ثقتها في المسؤوليات الجديدة التي ستسند إليه مستقبلا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من 10 أسابيع على تولي رودريجيز منصب رئاسة البلاد بالوكالة، عقب العملية العسكرية الأمريكية التي جرت في 3 يناير الماضي، والتي أسفرت عن اعتقال مادورو وتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.

كما يأتي القرار في ظل تصاعد الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس ترامب منذ ذلك الحين على المسئولين الموالين لمادورو الذين يحكمون الدولة الغنية بالنفط حاليا.

ويعد بادرينو لوبيز من أطول الوزراء خدمة في الحكومة خلال حكم مادورو الذي بدأ في عام 2013، ومن أطول وزراء الدفاع خدمة منذ تعيينه في عام 2014.