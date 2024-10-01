مصادر أمنية لبنانية: لا توجد دبابات إسرائيلية على الحدود في الوقت الراهن

أفادت مصادر أمنية لبنانية، اليوم الاثنين، بعدم تواجد دبابات إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل ولبنان في الوقت الراهن، وسط مخاوف من أن إسرائيل تستعد لشن هجوم بري.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أمنية في لبنان أن الدبابات الإسرائيلية لم تقترب حتى الآن من الخط الأزرق في جنوب لبنان.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة بالقرب من نهر الليطاني، الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود. وتم سماع دوي طائرات مقاتلة إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعزمها شن هجوم بري محدود قد يبدأ قريبا في لبنان.

ووفقا لتقارير شبكة "سي بي إس" وصحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤول حكومي أمريكي، فإنه من المقرر أن تبدأ العملية في غضون الساعات القليلة المقبلة.

ولم يؤكد الرئيس الأمريكي جو بايدن تلك التقارير بشكل مباشر في حديثه مع الصحفيين .