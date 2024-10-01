الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين من طراز ATACMS أمريكيي الصنع قرب لوجانسك

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من طراز "ATACMS" أمريكيي الصنع عند اقترابهما من لوغانسك.



وقال مصدر أمني روسي في تصريح لـ"ريا نوفوستي": "دمرت الدفاعات الجوية الروسية صاروخين من طراز (MGM-140 ATACMS) عند اقترابهما من لوغانسك أُطلقا من جهة كراماتورسك، على بعد كيلومترين شمال شرق المدينة".



وأشار المصدر إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار بحسب البيانات المتوفرة.

وتحقق القوات الروسية نجاحات تكتيكية في محور بوكروفسك غرب دونيتسك بوتيرة متسارعة محررة العديد من البلدات خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد الماضي تحرير قرية في جمهورية لوغانسك والقضاء على 1965 عسكريا أوكرانيا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال 24 ساعة.

وفي سياق متصل تواصل القوات الروسية يوميا التقدم على محاور القتال في مقاطعة كورسك، وتطهر بلداتها من الوجود الأوكراني معززة مواقعها العملياتية، فيما تتكبد قوات كييف خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وبلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 18900 عسكري و133 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و38 محطة حرب إلكترونية و9 محطات رادار وفقا لوزارة الدفاع الروسية.