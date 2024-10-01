سي إن إن: جهود دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس بعد تحذير من هجوم إيراني على إسرائيل

بعد التحذيرات التي أصدرتها الولايات المتحدة حول تخطيط إيران لهجوم صاروخي باليستي وشيك على إسرائيل، قال مصدر إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هناك جهود دبلوماسية مكثفة تجرى خلف الكواليس.

وبحسب المصدر، يفيد التقييم بأن الهجوم سيحدث قريبا. وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لم يحدد بعد أي تهديد جوي من إيران.

وقال مسئول أمريكي لـ"سي إن إن" إن الولايات المتحدة تتوقع أن الهجوم المتوقع أن تشنه إيران ضد إسرائيل قد يكون مشابهاً في النطاق والحجم للهجوم الذي وقع في أبريل.

وفي ذاك الهجوم، أطلقت إيران موجة من الطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل رداً على الغارة الإسرائيلية على مجمع دبلوماسي إيراني في سوريا.

وأطلق أكثر من 300 مقذوف – بما في ذلك 170 طائرة بدون طيار وأكثر من 120 صاروخا باليستياً – على إسرائيل في هجوم أبريل، لكن 99% منها اعترضتها منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية وشركائها، بحسب ما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي.