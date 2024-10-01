نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إن واشنطن أبلغتهم عن استهداف جوي قريب من إيران.

وأضاف المتحدث: "سنتعامل مع أي تهديد جوي من إيران كما تعاملنا من قبل ونحن على استعداد عال"، مؤكدا أن "أي هجوم إيراني سيكون له عواقب وخيمة وجاهزون للدفاع".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تتابع الأحداث في الشرق الأوسط من كثب، وهي ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل، بحسب شبكة "الجزيرة".

وفي وقت سابق، قال مسئول رفيع في البيت الأبيض إنهم لديهم مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل قريبا.

وأضاف المسئول أن "أي هجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل سيخلف عواقب وخيمة على طهران"، مؤكدا: "ندعم بنشاط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد الهجوم الإيراني المرتقب".

من جانبها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن هناك حالة تأهب قصوى في إسرائيل عقب توقع هجوم من إيران.