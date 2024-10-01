طائرة عسكرية تهبط في برلين وعلى متنها موظفون تابعون للسفارة الألمانية في بيروت

أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية هبوط طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني في مطار العاصمة برلين "إبي إي آر" مساء اليوم الاثنين قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت وعلى متنها موظفون تابعون للسفارة الألمانية في بيروت وذويهم.

وحسب بيانات وزارة الخارجية، كان هناك نحو 110 أشخاص على متن الطائرة.

وكانت تصريحات صادرة عن الخارجية الألمانية أفادت بأن هناك طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني تدعم مغادرة الموظفين الموفدين التابعين للسفارة الألمانية في بيروت، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم وأعضاء المنظمات الوسيطة الألمانية.

وتابعت الوزارة أن الطائرة أقلعت في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم، ولفتت إلى أنه ليس جميع الركاب الموجودين يحملون الجنسية الألمانية.

وكانت وزارتا الخارجية الدفاع الألمانيتان ذكرتا في وقت سابق أن هناك "مواطنين ألمان معرضون للخطر بشكل خاص بسبب ظروف طبية تم نقلهم أيضا على متن الطائرة التابعة للقوات المسلحة".

يذكر أنه في ضوء التصعيد في الشرق الأوسط، أعلنت الحكومة الألمانية أن خلية الأزمة التابعة لها قررت معاودة رفع مستوى التأهب للأزمات في مقار التمثيل الدبلوماسى الخارجية في كل من بيروت ورام الله وتل أبيب، وذلك حسبما جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الألمانية في برلين أول أمس السبت. وبدأت برلين في عملية إجلاء دبلوماسي. ومن المفترض أن تبقى السفارات قادرة على العمل، لكن سيتم إجلاء الموظفين غير الضروريين.

وأكدت الوزارتان أن "جميع الألمان في لبنان تمت دعوتهم إلى مغادرة البلاد منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، مشيرتين إلى أنه سيتواصل دعم الألمان المتبقين في لبنان من قبل السفارة في المغادرة عبر الرحلات التجارية وطرق أخرى.

وكانت الخارجية الألمانية قالت في وقت سابق من اليوم إنها تقدر أنه لا يزال هناك 1800 ألماني في لبنان الذي يواجه تصعيدا كبيرا للصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل وحزب الله. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن نحو 1800 ألماني قاموا بتسجيل أنفسهم في قائمة الاستعداد في حالة الأزمات.