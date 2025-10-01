وزير النفط العراقي: 28 شركة نفطية أمريكية تعمل في البلاد

كشف نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط حيان عبد الغني ، اليوم الأربعاء ، عن أن عدد الشركات النفطية الأمريكية العاملة في العراق بلغ 28 شركة.

وقال عبد الغني ، لشبكة رووداو الإعلامية الكردية اليوم ، :"يبلغ عدد الشركات الأمريكية التي تعمل مع وزارة النفط الإتحادية 28 شركة، أبرزها كي بي أر وهانيويل وهاليبرتون وشلمبرجير وبيكر هيوز ويذرفورد وود جروب بالإضافة إلى عدد من الشركات الخدمية والمقاولين الثانويين".

وأضاف :"لدينا اتفاق مبدئي مع شركة شيفرون الأمريكية بخصوص تطوير الرقع النفطية وحقلي الناصرية وبلد ، وستعمل الشركة مستقبلاً على توسيع المشاريع الشاملة التي توكل إليها في قطاع الطاقة".

وأوضح أن هناك عقدين مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية ، أحدهم في حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي لتطويرهما والوصول إلى إنتاج مليون و800 ألف برميل يوميا ، والعقد الآخر يضم أربعة حقول في محافظة كركوك للوصول إلى إنتاج يقارب 450 ألف برميل نفط يومياً.

وأوضح وزير النفط "لدينا خطط لتوقيع عدة عقود لحقول ورقع نفطية في الناصرية والبصرة وحمرين وعجيل وكركوك وميسان لرفع القدرة الإنتاجية للنفط هذا العام إلى خمسة ملايين و500 ألف برميل يوميا من خلال توسيع عمليات حفر الآبار وإصلاح الآبار القديمة، وإنشاء المحطات وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى ضخ كميات أكبر من المياه للحفاظ على الضغط المكمني للحقول".

وبشأن الأعمال مع شركة توتال إنرجي الفرنسية قال وزير النفط العراقي " شركة توتال أنرجي تعمل في حقلي أرطاوي والحلفاية جنوبي العراق وتصنف أعمالها ضمن إطار مشروع جنوب العراق المتكامل في اطار اتفاق سيستمر لمدة 30 عاماً وسيوفر نحو 40 ألف فرصة عمل".

وأشار الى انه "من بين أعمال شركة توتال إنرجي الأخرى في البصرة، هو تطوير إنتاج النفط الخام في حقل أرطاوي إلى 210 آلاف برميل يومياً، مع استثمار 600 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز من أربعة حقول في البصرة ومشروع ضخ مياه البحر إلى الحقولَ إنتاج الطاقة الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بقدرة 1000 ميجاواط".

ويخطط العراق إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى مستوى ستة ملايين و500 ألف برميل يوميا بحلول عام 2028 والطاقة التصديرية للنفط الخام إلى خمسة ملايين و250 ألف برميل يوميا في إطار خطة التنمية الوطنية للاعوام من 2024-2028.