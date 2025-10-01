نشطاء من السودان وميانمار وجزر بالمحيط الهادئ وتايوان يتلقون جائزة في حقوق الإنسان

حاز نشطاء من السودان وميانمار، حيث يدمر عنف الجيش والعنف السياسي المجتمعات، على جائزة "رايت لايفليهود" اليوم الأربعاء، وحصل عليها نشطاء من جزر بالمحيط الهادئ، حيث تهدد الكوارث المناخية دولا بأكملها، وتايوان، التي كثيرا ما يتم استهدافها بالتهديدات والمعلومات المضللة.

وقالت المؤسسة، التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، عن الفائزين: "بينما يتصاعد الاستبداد والانقسام على مستوى العالم، يخطط الفائزون بجائزة رايت لايفليهود لعام 2025 لمسار مختلف، مسار متجذر في العمل الجماعي والتحمل والديمقراطية لتشكيل مستقبل صالح للعيش للجميع".

ونظرت المؤسسة في 159 مرشحا من 67 دولة في العام الجاري.

وحصلت منظمة "باسيفيك آيلاند ستيودنتس فايتينج كلايمت تشينج" وجوليان أجون، على الجائزة "على خلفية نقلهم الرسالة من أجل العدالة المناخية إلى أرفع محكمة في العالم؛ ليحولوا البقاء على قيد الحياة إلى مسألة حقوق، والعمل من أجل المناخ إلى مسئولية قانونية".