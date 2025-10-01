• دفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم وسط تحليق لطائرات مسيرة، وفق شهود عيان..

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، وحاصر منزلا.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس، وحاصرت منزلا فيه، دون معرفة مزيد من التفاصيل.

وأوضح الشهود أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية نحو المخيم، وسط تحليق لطائرات مسيرة.

وفي السياق نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء سلسلة اقتحامات طالت مدن قلقيلية وطولكرم وجنين (شمال)، وبيت لحم (جنوب)، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أكثرَ من 1047 فلسطينيا وأصابوا نحو 10 آلاف و300 آخرين، فيما تجاوز عدد المعتقلين 19 ألفا، بينهم 400 طفل، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، الإبادة الجماعية في غزة، التي أسفرت عن استشهاد 66 ألفا و97 فلسطينيا وإصابة 168 ألفا و536 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وسط مجاعة أودت بحياة 453 شخصا بينهم 150 طفلا.​​​​​​​