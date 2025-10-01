 بي ام دبليو تستدعي أكثر من 145 ألف سيارة - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:26 م القاهرة
بي ام دبليو تستدعي أكثر من 145 ألف سيارة

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 12:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 12:17 م

تستدعي شركة بي إم دبليو في أمريكا الشمالية 145 ألفا و102 سيارة، حسبما جاء في مذكرة استدعاء نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة على شبكة الانترنت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن الشركة ستستدعي طرازات معينة بعدما ظهر أنه بعد محاولات متكررة ربما تزداد حرارة محرك السيارة من الحمل الكهربائي الزائد.

وجاء في مذكرة الاستدعاء أن ارتفاع حرارة محرك بدء الحركة "محرك الكرنك" ربما يؤدي لاشتعال المواد القابلة للاشتعال القريبة في حجرة المحرك، ما يزيد من خطورة اندلاع حريق.

وأضافت المذكرة أنه سوف يتم استبدال المحرك مجانا.

