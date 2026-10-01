صحة غزة: 8 شهداء و26 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 8 شهداء جدد، و26 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 حتى اليوم، إلى 1439 شهيدًا، و5052 إصابة، و834 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و40 شهيدًا، و175 ألفًا و168 إصابة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ357 تواليا، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار.

وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات جوية شرقي مدينة غزة، استهدفت منازل سكنية غير مأهولة قرب «الخط الأصفر»، في محيط دوار السنافور شرقي حي التفاح.

وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت منازل أبو طارق البطش، وأبو داود البطش، وعائلة الزهارنة، وعائلة السويسي.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في مناطق متفرقة من شمالي القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال، صباح الخميس، النار تجاه المناطق الجنوبية لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، فجرًا، شرق قرية المصدر، وسط قطاع غزة. بينما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي آخر عدة مناطق في شمال مخيم البريج للاجئين، وسط القطاع.