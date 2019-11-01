مقتل 13 مسلحا من طالبان في غارة جوية شمال أفغانستان

أعلن مسؤولون عسكريون في أفغانستان، اليوم الجمعة، مقتل 13 من مسلحي حركة طالبان في غارة جوية استهدفت مدينة بل خمري عاصمة إقليم بغلان شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن المسؤولين قولهم إن قوات الأمن شنت الغارة الجوية خلال الـ24 ساعة الماضية في إطار عملياتها المستمرة للقضاء على العناصر المسلحة المناوئة للحكومة.

ويشهد الوضع الأمني في إقليم بغلان تدهورا خلال السنوات الأخيرة حيث ينشط مسلحو طالبان في بعض مناطق الإقليم وينفذون أعمالًا إرهابية، وتنفذ قوات الأمن الأفغاني عمليات مكافحة الإرهاب بشكل منتظم في الإقليم، كما تشن القوات الأمريكية غارات تستهدف المسلحين التابعين للحركة وغيرها من الجماعات المناوئة للحكومة.