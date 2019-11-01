 في إشارة لتنامي الخلاف مع الأرجنتين.. بولسونارو يغيب عن حفل تنصيب فرنانديز - بوابة الشروق
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في إشارة لتنامي الخلاف مع الأرجنتين.. بولسونارو يغيب عن حفل تنصيب فرنانديز

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 10:14 م | آخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 10:14 م

قال رئيس البرازيل جايير بولسونارو اليوم الجمعة، إنه لن يحضر حفل تنصيب نظيره الأرجنتيني الجديد ألبرتو فرنانديز في إشارة جديدة على توتر العلاقات بين أكبر اقتصادات أمريكا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بولسونارو قوله للصحفيين في برازيليا اليوم الجمعة، إن الوضع في الأرجنتين معقد، مكررًا أنه لم يكن يحبذ فوز فرنانديز.

ومع ذلك، تعهد بولسونارو بعدم الانتقام من الإدارة الجديدة.

وأضاف: "أتمنى من الله أن تنجح الأمور هناك.. من جانبي، لن يكون هناك ثأر ضد الأرجنتين، وآمل أن تستمر سياساتها تجاه البرازيل بنفس المنوال الذي كانت عليه في عهد ماكري حتى نصل إلى هذه النقطة"، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته موريسيو ماكري.


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