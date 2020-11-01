المملكة المتحدة تسجل أكثر من مليون حالة بكورونا

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة مليون حالة مؤكدة حيث قرر بوريس جونسون فرض الإغلاق الوطني لمدة شهر في جميع أنحاء إنجلترا بدءا من الخميس المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وتم تسجيل 21915 حالة جديدة اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مليون و 11 ألفا و660 حالة. وتم تسجيل حوالي نصف الحالات الشهر الجاري حيث فشل التوسع في إجراء الفحوص وتتبع المخالطين في إبطاء انتشار الجائحة.

وقالت الدكتورة إيفون دويل، المديرة الطبية لمنظمة الصحة العامة "بالنسبة للكثيرين من بين هذا المليون، كانت الإصابة تعني مرضا خطيرا بل وحتى الموت"، محذرة من "أننا في وضع محفوف بالمخاطر بشكل متزايد لدى ارتفاع حالات النقل للمستشفى كل يوم".