حسم منتخب كندا التقدم بثلاثية نظيفة ضد منتخب قطر في الشوط الأول من المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ولم يبخل الشوط الأول على متابعيه بأي شيء، حيث سجل المنتخب الكندي ثلاثية نظيفة، عن طريق سايل لارين في الدقيقة 16، قبل أت يضيف جوناثان ديفيد الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 29 و45+3.

وعانى المنتخب القطري في الشوط الأول كثيرًا، لكن ما زاد من معاناته هو تعرض لاعبه همام الأمين لبطاقة حمراء في الدقيقة 33 ليكمل العنابي المباراة منقوص العدد.

وكان المنتخب القطري قد تعادل في الجولة الأولى مع سويسرا بنتيجة 1-1، بينما تعادل منتخب كندا مع البوسنة والهرسك بنفس النتيجة.