احتاجاجات مع رفض المعارضة في جورجيا الاعتراف بنتائج الانتخابات

(د ب أ)

تواجه جورجيا أزمة سياسية اليوم الأحد، بعد أن رفضت المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال رئيس حزب "العمال" الجورجي المعارض، شالفا ناتيلاشفيلي في العاصمة، تبليسي إنه لن يعترف بنتائج الانتخابات ودعا إلى انتخابات مبكرة.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم جاء في الصدارة بحصوله على 1ر48% من الأصوات صباح اليوم الأحد بعد فرز كل أصوات مراكز الاقتراع تقريبا.

وجاء حزب "الحركة الوطنية المتحدة" أكبر أحزاب المعارضة في المركز الثاني بحصوله على 1ر27 %.

وكانت هناك احتجاجات للمعارضة عصر اليوم حيث تجمع المئات أمام البرلمان في العاصمة. وقامت الشرطة بتأمين المبنى.

في البداية لم ترد تقارير عن حوادث كبيرة. وأفادت وسائل الإعلام الجورجية بأن متحدثي المعارضة تحدثوا عن تزوير الانتخابات واشتكوا من أن "الحلم الجورجي تجاوز الخطوط الحمراء".

وفاز حزب "الحلم الجورجي" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عامي 2012 و2016.

وقال رئيس الحزب الحاكم، الملياردير بيدزينا ايفانيشفيلي بعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع إن حزبه "فاز في الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي".

في المقابل، تحدث الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، المطلوب تسليمه في وطنه، من المنفى عن تحقيق المعارضة الانتصار، مضيفا أن أحزاب المعارضة يجب "أن تشكل الآن حكومة وحدة وطنية.. وإلا فإننا سنخسر البلاد. "

وقال ساكاشفيلي، الذي كان يشتهر بطموح، إنه ليس لديه طموحات سياسية خاصة به: "أنا لست مهتمًا بأي منصب، بما في ذلك منصب رئيس وزراء جورجيا".

وتطمح جورجيا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة، إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري الغربي (ناتو) وتعزيز اندماجها مع الاتحاد الأوروبي. وبعد حرب عام 2008، قطعت جورجيا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

يذكر أن نظام الحكم في جورجيا جمهوري برلماني، ولذلك فإن الحزب الذي يسيطر على البرلمان هو الذي يحكم البلاد.

وفي محاولة لإنهاء هيمنة الحزب هذه المرة، وقعت أحزاب المعارضة اتفاقية لاستبعاد الحلم الجورجي من تشكيل حكومة ائتلافية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أول أمس الجمعة.