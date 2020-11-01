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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. مسؤول بوزارة الزراعة: مصر الأولى في تصدير البرتقال على مستوي العالم


نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 3:41 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 3:41 ص

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزي للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الحفاظ على معدل الصادرات الزراعية، هذا العام في ظل ظروف جائحة كورونا، يعد إنجازًا كبيرًا جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن صادرات مصر الزراعية زادت لتصل إلى أربعة ملايين و550 ألف طن، رغم ما أشارت إليه منظمة التجارة العالمية من وجود كساد على مستوى العالم في التبادل التجاري يتخطى 35%.

وأشار أن الزيادة في الصادرات الزراعية جاءت نتيجة عمل متواصل للحجر الزراعي بالوزارة، وأنه لم يتم تخفيف العمالة، أو إضافة أجهزة استثنائية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، متابعًا أن الفلاح المصري ساهم بشكل كبير في الحفاظ على المستوى باستمراره بالإنتاج، على الرغم من ظروف الجائحة.

ولفت إلى أن هناك خطة لزيادة الصادرات، تعتمد على تشديد الرقابة على المزروعات، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الدولية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وصل عددها خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى 38، متابعًا أن هذا يعد رقمًا كبيرًا لأن الواحد يستغرق مدة زمنية لا تقل عن سنتين.

وأوضح أن مصر تحتل المرتبة الأولى في تصدير البرتقال على مستوى العالم، خلال العام الماضي والحالي، بالإضافة إلى فتح سوق للموالح بدولة إسبانيا، والبرازيل التي تعتبر أكبر منتج له.

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