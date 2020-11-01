عمرو أديب: مصر حتى الآن في نعيم بيّن بالنسبة لكورونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر حتى الآن في نعيم بيّن بالنسبة لفيروس كورونا، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وغسل اليدين.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن العراق أصدر قرارًا أمس بفرض غرامة على من لا يرتدي الكمامة قيمتها 15 دولار، أو الحبس لمدة خمسة أيام، متابعًا: «لدينا فرصة ذهبية وأرجوكم أتوسل إليكم ارتدوا الكمامة».

وأوضح أن تحور فيروس «كوفيد - 19» لا علاقة له بالعنف وإنما الانتشار، مضيفًا: «يجب أن تحافظ على حياتك ومراتك ووالدك ووالدتك وجدك وأغلب الانتشار من أشخاص لا يعانون أعراضًا».

وأشار إلى أن كورونا أصبح الوباء القاتل الصامت، مستطردًا: «الخسارة في مصر لم تكن كبيرة وعظيمة وكارثية حتى الآن، لكن إيه كمية السلام والاطمئنان غير الطبيعي عند الناس دي؟».

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، حتى أمس الجمعة، هو 107376 حالة من ضمنهم 99353 حالة تم شفاؤها، و6258 حالة وفاة.