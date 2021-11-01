واشنطن وسول تجددان التزامهما المشترك بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

جددت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية التزامهما المشترك بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الاثنين/ ، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الكوري الجنوبي تشونج إيوي يونج على هامش قمة العشرين المنعقدة حاليا في روما.

وأكد الجانبان التحالف القوي بين واشنطن وسول، والذي يعد ركيزة السلام والأمن والازدهار في شمال شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

وناقشا أهمية شراكة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الشاملة في مواجهة التحديات العالمية للقرن الحادي والعشرين، بما في ذلك أزمة المناخ ووباء كوفيد-19.