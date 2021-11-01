صحيفة إماراتية: جائحة كورونا احتلت أهمية خاصة في قمة دول العشرين

أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن جائحة كورونا التي أدت إلى أضرار بشرية واقتصادية واجتماعية هائلة، احتلت أهمية خاصة في قمة دول العشرين التي بدأت أعمالها في روما يوم السبت الماضي، باعتبار أن هذا الوباء وضع العالم أمام اختبار حقيقي لتأكيد قدرته على المواجهة الشاملة والخروج منه بأقل الأضرار.

وأوضحت "الخليج" في افتتاحيتها اليوم الاثنين بعنوان "المهم.. الوفاء بالتعهدات" أن المواقف الإيجابية التي ترددت في قاعة المؤتمر تنم عن وعي حقيقي بالأزمة، وإدراك لأهمية التعافي الصحي والاقتصادي، مشيرة إلى أن المشكلة التي يعاني منها المجتمع الدولي وسط هذه الأزمة وغيرها، أن المواقف المعلنة للدول الكبرى التي يعّول عليها لقيادة عملية الإنقاذ لا يتم ترجمتها إلى واقع، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات بدلاً من حلها.

وشددت "الخليج" على أنه على الدول الغنية، إذا أرادت الوفاء بوعودها وتعهداتها، إيجاد آليات للتنفيذ.