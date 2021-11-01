ولايات نمساوية تشدد إجراءات مكافحة فيروس كورونا وسط ارتفاع الإصابات

أصبحت ولاية "النمسا السفلى" سادس ولاية اتحادية من الولايات الاتحادية التسع في النمسا التي تعلن تشديد قواعد مكافحة فيروس كورونا بالنسبة للملقحين، حيث أظهرت أرقام جديدة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

واعتبارا من 8 تشرين ثان/نوفمبر، سيُسمح فقط لمن تعافوا من (كوفيد – 19) أو تم تطعيمهم ضد المرض بدخول المطاعم والحانات وكذلك الفعاليات الكبرى، وفقا لما ذكرته السلطات اليوم السبت.

وحتى الاختبار السلبي لن يكون كافيا لمن لم يتم تطعيمهم بعد الآن. وفي العديد من الأماكن ، سيكون ارتداء قناع (إف إف بي 2) إلزاميا أيضا على سبيل المثال في مراكز التسوق أو قاعات السوق، مع تكثيف الفحوصات.

وكانت تيرول والنمسا العليا وكارينثيا، وقبل ذلك ستيريا وفيينا، قد فرضت أو أعلنت يوم الجمعة عن تدابير مماثلة.

واليوم الأحد تم تسجيل 5684 إصابة بالفيروس في غضون 24 ساعة. وقبل ذلك بأسبوع، كان هناك 3624 إصابة. وفي غضون سبعة أيام، تم تسجيل 3624 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة.