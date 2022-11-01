تقرير أمريكي: السعودية تحذر من هجوم إيراني وشيك على أراضيها

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقاريرا تفيد بأن المملكة العربية السعودية شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تحذر فيها من تعرض مواقع هامة واستراتيجية في المملكة لهجوم من قبل إيران، بما يهدد الجيش الأمريكي ويجعله هو وغيره في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى.



وأكدت "وول ستريت جورنال" أن قوات الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وقوات المملكة العربية والسعودية وغيرهم من الدول المجاورة رفعت مستوى تأهب قواتها العسكرية.



وبحسب "وول ستريت جورنال" التي قالت إن التصريحات منقولة من أحد المسؤولين في المخابرات السعودية، فإن الهجمات الإيرانية ستستهدف المملكة العربية السعودية وأربيل بالعراق في محاولة لصرف الانتباه عن الاحتجاجات المحلية التي تعصب بالداخل الإيراني منذ سبتمبر الماضي.



وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه قلق بشأن التحذيرات وأبدى استعداده للرد على أي خرق من الجانب الإيراني للسلام إذا نفذت إيران الهجوم.



وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "نحن قلقون بشأن صورة التهديد، ونبقى على اتصال دائم من خلال القنوات العسكرية والاستخباراتية مع السعوديين".



وأضاف: لن نتردد في العمل للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة.



وهاجمت إيران بالفعل شمال العراق بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار "درونز" منذ أواخر سبتمبر الماضي، أسقطت طائرة حربية أمريكية إحداها أثناء توجهها نحو مدينة أربيل، حيث تتمركز القوات الأمريكية.



وألقت طهران علنًا ​​باللوم على الجماعات الانفصالية الكردية الإيرانية المتمركزة هناك في إثارة الاضطرابات في الداخل. كما اتهمت السلطات الإيرانية علنا ​​المملكة العربية السعودية، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتحريض على المظاهرات.