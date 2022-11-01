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تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفنانة جنات، أثناء غنائها "أنت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم، وصفق لها بحدة عقب انتهائها من الغناء، وشكرتهم جنات على تفاعلهم قائلة: "الوطن العربي بيتكلم عننا إحنا تريند دلوقتي.. شكرا أنتم جمهور غير عادي ومتفاعل".

وغنت الفنانة المغربية جنات للمطربة شادية أغنية "غاب القمر" ولوردة "بلاش تفارق"، فيما غنى معها الجمهور أغنيات "حبيبي على نياته" و"خيط ضعيف"، وذلك بحفلها بمهرجان الموسيقى العربية.

وحرص الفنانات وفاء وأيتن عامر، على حضور حفل الفنانة المغربية جنات، بالليلة الثانية عشر من مهرجان الموسيقى العربية.

فيما مازحت جنات جمهورها بعد طلبهم عدد من الأغاني، قائلة: "هاخد طلبات البنات الأول وبعد كده الولاد".

واستقبل جمهور الليلة الثانية عشر من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الفنانة المغربية جنات، بباقات من الظهور.

وحرصت جنات على شكر الجمهور على مشاعرهم، كما شكرت وزيرة الثقافة وجيهان مرسي ومجدي صابر على المهرجان الذي يرمز للفن الراقي.

وافتتحت جنات حفلها على مسرح النافورة بأغنية "مسا الجمال"، و"أكتر من سنة".

قدم الفنان ممدوح الجبالي فاصلا موسيقيا على العود، ضمن فقرات الليلة الثانية عشر من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث عزف كوكتيل ألحان، إلى جانب "تقاسيم"، و"مالي".

وافتتح الفنان اللبناني ملحم زين، حفله بالليلة الثانية عشر من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بأغنيات "علواه"، و"أنتي مشيتي".

وعبر ملحم زين عن سعادته بالغناء على مسرح الموسيقى العربية، قائلا: "لي الشرف أكون في مهرجان الموسيقى العربية لثاني مرة، وشرف لي أن أكون معترفا بي في مصر".

وافتتحت الفنانة رحاب مطاوع، حفلات الليلة الثانية عشر من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بأغنية "عاشقة وغلبانة".