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أظهر تقرير اقتصادي مستقل نشر اليوم الثلاثاء استمرار انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال تشرين أكتوبر الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ، في ظل تراجع الإنتاج والطلب نتيجة تشديد الإجراءات الوقائية المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 2ر49 نقطة مقابل 1ر48 نقطة خلال الشهر السابق، بحسب بيانات مؤسسة إس أند بي جلوبال الصادرة اليوم الثلاثاء.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.