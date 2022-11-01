بابا الفاتيكان يقبل استقالة أسقف ألماني

قبل بابا الفاتيكان، فرنسيس، استقالة رئيس أساقفة بامبرج، الألماني لودفيج شيك، حسبما أعلن الكرسي الرسولي اليوم الثلاثاء في روما.



وهناك بذلك منصبان شاغران للأساقفة في ألمانيا



وبوجه عام يقدم الأساقفة استقالتهم لرئيس الكنيسة الكاثوليكية بعد إتمامهم سن الخامسة والسبعين. وزار شيك (73 عاما) الفاتيكان في نهاية أبريل الماضي للقاء البابا. وكانت استقالة شيك مفاجأة لبعض المراقبين.



وأشاد رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، جيورج بيتسينج، بعمل شيك. وجاء في رسالة من مؤتمر الأساقفة: "لقد كنت عضوا في مؤتمر الأساقفة الألمان لما يقرب من ربع قرن، وانخرطت في العمل بتفان، واضطلعت بدور رئيسي في تشكيل المناقشات، وكنت مرجعيتنا الموثوقة في جميع مسائل القانون الكنيسي".