وزير الدفاع الروسي: 87 ألف عسكري فقط ممن تمت تعبئتهم أرسلوا لجبهات القتال

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن 87 ألف عسكري فقط، من أصل 300 ألف تمت تعبئتهم في إطار عملية التعبئة الجزئية الأخيرة، أرسلوا إلى جبهات القتال.



وذكر الموقع الإلكتروني لمحطة "روسيا اليوم" الإخبارية أن شويجو قال إن حوالى ثلاثة آلاف مدرب عسكري، ممن اكتسبوا خبرة قتالية وشاركوا في "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، أشرفوا على التدريبات التي تلقاها الجنود في إطار التعبئة الجزئية.



وأضاف وزير الدفاع أن القوات الروسية تهاجم البنية التحتية الأساسية لأوكرانيا، مما يسمح بالحد من قدرات الجيش الأوكراني.



وأشار وزير الدفاع الروسي إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع ضحايا من المدنيين الأوكرانيين".



وقال شويجو: "نظام كييف يواصل ارتكاب أعمال إرهابية لاستهداف حياة المدنيين وتدمير المرافق الاجتماعية".



وتابع: "القوات المسلحة الأوكرانية تواصل قصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، ونقاط الإجلاء، ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية، وتتعمد شن ضربات على مناطق تجمع السكان المدنيين".