نائب محافظ البحيرة تعتمد عددا من المخططات التفصيلية لـ 5 مراكز

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اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ6 قرى بنطاق 5 مراكز.

واعتمدت نائب المحافظ، المخطط التفصيلي لقرية أبو خداش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد بالرحمانية، والمخطط التفصيلي لقرية قراقص التابعة للوحدة المحلية لقرية شرنوب بمركز دمنهور، والمخطط التفصيلي لقرية عثمان محرم التابعة للوحدة المحلية بقرية أبو العطا بمركز أبو المطامير.

كما اعتمدت المخطط التفصيلي لقرية خنيزة التابعة للوحدة المحلية بقرية دست الأشراف بمركز كوم حمادة، والمخطط التفصيلي لقريتي بشارة حنا وكفر السابي - التابعين للوحدة المحلية بقرية لقانه بمركز شبراخيت.

وقالت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، إنه تم اعتماد المخططات التفصيلية وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانونا وذلك تيسيرا على المواطنين ومنعا لظهور العشوائيات حرصا على الصالح العام.

وأشارت إلى التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الاستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.