 الأردن ينصح مواطنيه بتجنب السفر للبنان بسبب الظروف الاستثنائية - بوابة الشروق
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الأردن ينصح مواطنيه بتجنب السفر للبنان بسبب الظروف الاستثنائية

وكالات
نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 12:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 12:28 م

دعت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، مواطني المملكة إلى تجنب السفر للبنان إلا "للضرورة القصوى" نظرا إلى "الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام".

وقالت في بيان: "تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضحت الخارجية أن هذه الدعوة "تأتي استنادا إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان".

وتشهد الحدود اللبنانية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر الجاري، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين وقتلى إسرائيليين.


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