مسئول أممي: أزمة غزة عالمية والهدن الخيار الوحيد لإيصال مواد الإغاثة

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، من أن الفشل في التحرك الآن إزاء ما يجري في غزة سيخلف عواقب تتجاوز حدود المنطقة لأن هذه أزمة عالمية.

وقال جريفيث -في تصريحات أوردتها قناة الجزيرة الإخبارية- إن "العالم يبدو غير قادر أو غير راغب في التحرك إزاء ما يجري في غزة".

وأضاف جريفيث أن النساء والأطفال والرجال في غزة يتعرضون للتجويع والصدمة والقصف حتى الموت.

وتابع: "نحن بحاجة لتوفير الضروريات اللازمة لإبقاء سكان غزة على قيد الحياة خاصة الماء والغذاء والوقود"، وكذلك نحتاج موافقة الأطراف المتحاربة في غزة على هدن لأن هذا هو الخيار الوحيد لإيصال مواد الإغاثة".

ومنذ 26 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وتسبب بوضع إنساني كارثي.