أهم 6 فعاليات لمعرض ومؤتمر النقل الذكي لأفريقيا والشرق الأوسط

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نشرت وزارة النقل قائمة بأهم وقائع وفعاليات معرض ومؤتمر النقل لأفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023، خلال فترة انعقاده من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، والذي يقام تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

وحددت الوزارة، بحسب منشورها اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، 6 وقائع وفعاليات للمعرض والمؤتمر، وهي:

1. اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي (القطار الكهربائي السريع، القطار الكهربائي الخفيف، مونوريل شرق وغرب النيل، الخط الثالث للمترو)، والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال"، ومزلقان الكتروني، ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة "الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة"، ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.

2. جناح لوزارة النقل يضم 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة، ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض أهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل، وأهم الفرص الإستثمارية في كل قطاعات النقل، بالإضافة إلى البث المباشر لعدد من المشروعات (الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والإذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير، والإذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط (بني سويف / أسيوط) من برج المنيا، والإذن بتشغيل مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بالقطار السريع)، ثم تفقد باقي مشتملات وأجنحة المعرض.

3. المائدة المستديرة (لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء الشركات العالمية التي تتعاون مع الوزارة في توطين صناعة النقل وفي تنفيذ مشروعات النقل المختلفة).

4. على هامش المؤتمر، سيتم عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في كافة أيام المؤتمر.

5. توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبرى الشركات العالمية.

6. كما سيشهد المعرض هذا العام تخصيص ساحة للإبتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

وأوضحت الوزارة أن انعقاد الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي يأتي انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل علي توطين صناعات النقل السككي بمصر، معلنة عن تواصلها مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي، بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية.

وأشارت إلى عقد شراكة مع 8 شركات عالمية من خلال (مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود) لإنشاء مصانع متخصصة لتوطين صناعة النقل.