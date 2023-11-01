جيش الاحتلال يعترف بمقتل 12 جنديا في غزة خلال أقل من 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، بمقتل عشرة من جنوده خلال المعارك المستمرة في قطاع غزة؛ ليرتفع عدد القتلى المُعلن إلى 12 خلال أقل من 24 ساعة.

وذكر جيش الاحتلال، أن تسعة من جنوده قتلوا وأصيب أربعة آخرون بفعل صاروخ موجّه أطلق على آليتهم العسكرية شمالي غزة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

ونشر جيش الاحتلال أسماء جنوده القتلى، مشيرًا إلى أن ستة منهم من لواء النخبة "جفعاتي".

وبعد ساعات، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي آخر خلال الاشتباكات في غزة.

من جهته، قال وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" إن مقتل الجنود في معارك غزة "ضربة قاسية ومؤلمة".

وكان المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" أكد أمس أن مقاتلي القسام دمروا 22 آلية لجيش الاحتلال خلال المعارك البرية الدائرة في القطاع.

وشدد "أبو عبيدة" على أن القسام تمتلك العديد من المفاجآت التي ستتكشف مع استمرار الحرب.