رئيس الجمعية العربية الأمريكية: كامالا هاريس الأقرب للفوز على ترامب في الانتخابات

قال الدكتور حبيب جودة، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية الأمريكية، إن خروج ترامب للمجتمع الأمريكي من خلال حملته الانتخابية، سواء أثناء بيعه داخل فروع إحدى المطاعم أو ظهوره خلال استقلاله سيارة قمامة، وذلك للاستهزاء بالمرشحة كامالا هاريس أو كما يُطلق عليه "التلقيح"، وكذلك خروج كامالا هاريس مع بعض الأمور العجيبة، كل ذلك يدل على الانحطاط الذي وصلت إليه الرئاسة الأمريكية. للأسف، الانتخابات الأمريكية وصلت إلى أبشع أنواع الانحطاط.

وأضاف جودة، خلال مداخلة عبر زووم من نيويورك، لبرنامج «بتوقيت العاشرة»، مع الدكتور أيمن عطالله، المذاع على قناة الشمس 2، أن الحزب الديمقراطي هو السبب في تقسيم الدول العربية، فهو من أنشأ داعش وحطّم ليبيا وسوريا وغيرها من الدول. الحزب الديمقراطي كالحية، كما أنه يقف ضد الدول العربية.

وأضاف جودة أن الانتخابات الأمريكية الآن في مأساة كبيرة، وأن الأقرب للفوز هي المرشحة كامالا هاريس بفارق أصوات بسيط عن المرشح ترامب، وذلك نظراً لعدد النساء مقارنة بالرجال.