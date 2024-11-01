وزيرة خارجية كوريا الشمالية تناقش الدعم العسكري مع روسيا في ظل الأوضاع المتوترة

استضاف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، نظيرته الكورية الشمالية لإجراء محادثات وسط تقارير بأن بيونج يانج أرسلت جنود إلى روسيا لدعم جيشها في الحرب في أوكرانيا.

جاءت زيارة وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي إلى موسكو واجتماعها مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف ، في أعقاب بيان وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) بأن كوريا الشمالية نشرت حوالي عشرة آلاف جندي في روسيا، للقتال ضد أوكرانيا، "خلال الأسابيع العديدة المقبلة".

ووصف زعماء غربيون نشر القوات الكورية الشمالية بأنه تصعيد كبير، من شأنه أن يضر بالعلاقات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ولم تحدد موسكو ولا بيونج يانج جدول أعمال محادثات تشوي في موسكو، لكن في جلسة استماع مغلقة في البرلمان الكوري الجنوبي، ذكرت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية أن تشوي ربما تشارك في محادثات رفيعة المستوى حول إرسال قوات إضافية إلى روسيا والتفاوض بشأن ما ستحصل عليه كوريا الشمالية في المقابل.

وأعرب مسؤولون كوريون جنوبيون وغربيون عن قلقهم من أن روسيا ربما تقدم تكنولوجيا، من شأنها أن تزيد التهديد الذي يشكله برنامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.