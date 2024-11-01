مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقيها إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية

لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت والدتها وشقيقيها بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث وسقوط مصابين في الطريق المذكور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحقيقات الأولية أنه خلال قيادة سيدة لسيارة ملاكي وبصحبتها ثلاثة من أطفالها، اختلت عجلة القيادة بيديها، مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها في الترعة. أسفر الحادث عن وفاة الطفلة وإصابة الأم واثنين من أبنائها. تم نقل الجثمان إلى المشرحة، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.