 حبيته لوحدي حفاظا على أسرته.. لبلبة تكشف عن قصة حب عاشتها في صمت - بوابة الشروق
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حبيته لوحدي حفاظا على أسرته.. لبلبة تكشف عن قصة حب عاشتها في صمت

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 3:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 3:34 ص

قالت الفنانة لبلبة، إنها لم تتزوج سوى مرة واحدة، مؤكدة أن الحب يأتي فجأة دون ترتيب أو تفكير مسبق، مثلما يقول المثل الشعبي: «القلب وما يهوى».
وأضافت خلال لقائها لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن الزواج يتطلب تفكيرا وترتيبات مثل تحديد المهر والعمر وتكاليف المعيشة عكس الحب، معتبرة أنه «مؤسسة يجب أن تنجح؛ لأنها تؤسس لأسرة وأطفال».
وأوضحت أن «الحب لا يخطط له ويأتي فجأة دون ترتيبات أو حسابات، وليه اخترته هو من وسط ملايين، وأحيانا لا يكون مناسبا للطرف الآخر».
وروت قصة حبها لشخص فضلت كتمان مشاعرها لسنوات حتى لا تسبب له أي مشاكل في حياته، قائلة: «حصل إني حبيت حد والطرف الآخر معرفش، وفضلت أنا أحبه لوحدي؛ لأنه لو عرف كان ممكن يحصل لخبطة في حياته لأنه كان متزوجا».
وتابعت حديثها: «رفضت اعترف أبدا بحبي، وقعدت سنين أحبه بدون ما يكون عارف؛ لكن كنت أشوفه وأقول لنفسي حبيبي؛ لكن هو مش عارف وقلبي لم يسمح بأن يحصله لخبطة في حياته».
وأعربت لبلبلة، عن سعادتها بالتعاون مع كبار المخرجين والملحنين والمؤلفين في مصر على مدار مسيرتها الفنية.

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