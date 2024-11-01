شولتس: سيتم التوصل إلى نتيجة في القمم الصناعية قبل حلول عيد الميلاد

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يسعى إلى التوصل إلى نتيجة في اجتماعاته التي يعقدها مع ممثلي قطاع الصناعة في البلاد، قبل حلول عيد الميلاد (الكريسماس).

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت إن " هذه العملية جارية الآن ومن المتوقع أن تُختتم في المستقبل القريب، أتوقع بحلول بداية ديسمبر أو منتصفه".

كان شولتس اجتمع لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي مع ممثلين من اتحادات الصناعة والنقابات والشركات الكبرى في قمة للبحث عن سبل للخروج من الأزمة الاقتصادية. وفي أعقاب ذلك، أعلن شولتس عن عقد قمة أخرى في 15 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الهدف هو التوصل إلى "ميثاق من أجل الصناعة". وبعد الاجتماع الثاني، من المقرر أن يُعقد اجتماع واحد إضافي على الأقل، فيما ستعقد فرق العمل اجتماعاتها بين القمم.

وفي حال قُدمَت نتائج المشاورات مع القطاع الاقتصادي في أوائل ديسمبر، فسيكون ذلك بعد إقرار الموازنة الفيدرالية، المقرر في 29 نوفمبر. ويُعتبر إقرار هذه الموازنة بمثابة مسألة مصيرية لاستمرار الائتلاف الحاكم الذي يتكون من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

يشار إلى أن شولتس لم يدع شريكي الائتلاف إلى هذه القمم الصناعية. ورد وزير الاقتصاد روبرت هابيك (من حزب الخضر) على ذلك بطرح ورقة محفزات خاصة به، بينما نظم وزير المالية كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الديمقراطي الحر) قمة اقتصادية خاصة بكتلته البرلمانية. ومن المقرر أن تُعقد قمة اقتصادية أخرى للحزب الديمقراطي الحر يوم الاثنين المقبل.