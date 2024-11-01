إعلام إسرائيلي: 9 مصابين إثر إطلاق صواريخ على الجليل

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة 9 أشخاص إثر إطلاق صواريخ من لبنان على منطقة الجليل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن عشرات الصواريخ أطلقت باتجاه كرمئيل ومعالوت ترشيحا في الجليل.

وأوضح جيش الاحتلال أنه رصد 30 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه كرمئيل في الجليل.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع إصابات إثر سقوط صاروخ في شوراشيم قرب كرمئيل، مشيرة إلى أن من بينها إصابة خطيرة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في كرمئيل وبلدات عدة حولها إثر دفعة صاروخية أطلقت من لبنان.

ويأتي ذلك فيما أفادت شبكة "الجزيرة" بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدتي البزالية وقصرنبا في البقاع شرقي لبنان.

كما أوردت "الجزيرة" أن إسرائيل شنت أيضا غارات على بلدة مقنة وعلى سهل بلدة حربتا في البقاع شرقي لبنان.