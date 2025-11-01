سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت ميادين محافظة المنيا، اليوم، تجمع المئات من الشباب والأهالي أمام الشاشات العملاقة التي نُصبت للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، وسط أجواء مبهجة تخللتها الأغاني الوطنية والزغاريد ورفع الأعلام المصرية.

واحتشد المواطنون في ميدان الفريق صفي الدين أبو شناف، حيث تعالت الهتافات الوطنية وتفاعل الحضور مع لحظات البث المباشر، خاصة عند ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي على الشاشات.

كما شهد محيط المتحف الأتوني شرق النيل بالمنيا تجمعًا كبيرًا من الأسر والأهالي الذين تابعوا الافتتاح من خلال شاشة عملاقة جُهزت خصيصًا للمناسبة، وأُقيمت “فراشة” كبيرة لاستقبال المواطنين.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تواكب هذا الحدث التاريخي بروح وطنية تليق بعراقتها وتاريخها الحضاري، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل لحظة فخر لكل المصريين وإطلالة جديدة تجسد عظمة مصر القديمة وتقدمها الحديث.

وشدد المحافظ على متابعة الحالة العامة بالشوارع والميادين الرئيسية بالتزامن مع حفل الافتتاح، الذي يُنقل عبر 16 شاشة عملاقة و39 مركز شباب ونادٍ رياضي جُهزت على مستوى المراكز التسعة بالمحافظة.

كما وجه اللواء كدواني الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، وضمان السيولة المرورية لتيسير حركة المواطنين، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بمحافظة المنيا.

ومن المقرر أن تُقام عروض فنية وكرنفالية بميدان الفريق صفي الدين أبو شناف أمام كوبري النيل بمدينة المنيا، إلى جانب عروض الألعاب النارية وأضواء الليزر التي ستضفي أجواء احتفالية مميزة على الحدث.

وسيشارك اللواء عماد كدواني المواطنين متابعة فعاليات الحفل من أمام المتحف الأتوني شرق النيل، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية.





